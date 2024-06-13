В Польше прояснили позицию по передаче комплексов ПВО Patriot Украине Польша не передаст свои комплексы ПВО Patriot Украине

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Польша не планирует передавать свои зенитные ракетные комплексы Patriot Украине, сообщил в интервью Radio Zet глава польского Бюро национальной безопасности Яцек Севера. По его словам, передача целой батареи комплекса ПВО «очень опасна» и негативно скажется на безопасности Польши.

Нет, определенно нет, — заявил Севера в ответ на вопрос о возможности передачи ЗРК Patriot Украине.

По его словам, эта система ПВО нужна самой Польше «для защиты инфраструктуры и группировок собственных войск».

Ранее политолог Евгений Михайлов выразил уверенность, что США не захотят рисковать дорогостоящим оборудованием, поэтому не будут передавать Украине зенитные ракетные комплексы Patriot. Американцы могут только обещать это сделать, но до дела не дойдет. Тем более, чтобы сдержать российское наступление, нужны десятки машин, а это слишком большие траты, подчеркнул эксперт.

Позже представитель Белого дома Джон Кирби отказался подтвердить достоверность сведений о готовящейся передаче Украине дополнительных зенитных ракетных комплексов Patriot. Никаких подробностей на этот счет он также не озвучил.