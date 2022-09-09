В Польше призвали ограничить цены на газ не только из России Анна Москва: необходимо ограничить цены для всех поставщиков газа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва во время встречи глав энергетических ведомств стран Европейского союза заявила, что Польша выступает за ограничение цен на поставки газа не только из России, но и из других стран, передает РИА Новости. По ее словам, Европа сейчас очень нуждается в этом решении, «будучи в сильной зависимости от импортного газа».

Мы будем сегодня решительно поддерживать <...> максимальную цену на каждый импортируемый газ. Цены газа и энергии недопустимые. Мы должны быстро реагировать, искать национальные и европейские решения, чтобы эффективно защищать как граждан, так и предпринимателей, — сообщила Москва.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что комиссия вынесет предложение Совету ЕС по введению потолка цен на российский газ. По словам председателя ЕК, странам Евросоюза уже удалось снизить импорт российских энергоресурсов с 40% в 2021 году до 9% к настоящему моменту.

6 сентября ЕК предложила странам Евросоюза два варианта ограничения цен на газ из России. Один из них предполагает установление максимального потолка стоимости топлива, а другой — разделение ЕС на зоны в зависимости от риска перебоев с поставками энергоресурсов.