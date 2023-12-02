В Польше призвали нарастить антироссийский потенциал НАТО Глава Бюро нацбезопасности Польши: НАТО нужно нарастить потенциал против России

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Глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Яцек Сивера призвал НАТО нарастить свой потенциал на восточном фланге, сообщило издание Nasz Dziennik. Он согласился с результатами исследования Немецкого общества внешней политики, согласно которым конфронтация Альянса с РФ может наступить через шесть — девять лет. В то же время Сивера отметил, что такие прогнозы очень оптимистичны.

Если мы хотим избежать войны, то страны НАТО, находящиеся на восточном фланге, должны принять более короткий трехлетний временной горизонт для подготовки к конфронтации, — сказал Сивера.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил европейских членов Североатлантического альянса за нежелание развивать военное производство. По его словам, следование узким национальным интересам не дает добиться результата в этом вопросе. Столтенберг подчеркнул, что проблему надо срочно решить для слаженной работы европейской оборонной промышленности.

До этого Минобороны РФ сообщило, что НАТО осуществляет наращивание объединенных вооруженных сил Альянса вблизи границ России, развертывание дополнительных средств ПВО и ударных вооружений. Там отметили, что также активно увеличивается потенциал тактических ядерных сил Блока.