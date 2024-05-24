В Польше призвали копить противопехотные мины Замминистра нацобороны Польши призвал отказаться от запрета противопехотных мин

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Польше необходимо вернуть противопехотные мины на вооружение армии, такое мнение в эфире радиостанции RMF24 высказал заместитель министра национальной обороны республики Павел Залевский. Кроме того, он призвал Варшаву выйти из Оттавской конвенции, запрещающей применение и накопление таких снарядов. При этом Залевский подчеркнул, что это его личная позиция.

Я — сторонник выхода [Польши] из Оттавской конвенции, я — сторонник накопления противопехотных мин на наших военных складах, — сказал замминистра.

Оттавская конвенция запрещает странам-участницам применять противопехотные мины, а также производить, приобретать, накапливать и передавать их кому-либо. Кроме того, государства обязуются уничтожать все боеприпасы такого типа.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не обсуждают с польскими властями размещение американского ядерного оружия на территории республики. Речь шла о программе НАТО Nuclear Sharing.

До этого премьер Польши Дональд Туск поручил расследовать российское и белорусское влияние на ситуацию в республике. Он распорядился созвать специальную комиссию.