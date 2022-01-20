В Польше признали факт пересечения солдатом белорусской границы

Погранслужба Польши признала факт того, что их военнослужащий пересёк границу Белоруссии 18 января, заявила пресс-секретарь ведомства Анна Михальская. По её словам, пограничник сделал это непреднамеренно, сообщает РИА Новости.

18 января военнослужащий Войска польского, выполняя служебные обязанности, непреднамеренно пересёк линию границы на расстояние в несколько метров вглубь Белоруссии, — рассказала Михальская.

Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что 18 января вооружённый польский военнослужащий нарушил границу, дважды зайдя на территорию республики. Инцидент произошёл на пункте пропуска «Козловичи» и был зафиксирован на камеру.

Отмечается, что спустя пару часов на этом же участке экипированный военнослужащий повторно нарушил белорусскую границу и снова вернулся в Польшу. По данным фактам Госпогранкомитет проинформировал сопредельную сторону.

Ранее польский военнослужащий Эмиль Чечко обвинил силовиков страны в систематических убийствах мигрантов и двух волонтёров. По его словам, он сам участвовал в убийствах. Чечко считает, что ситуацию на граничащей с Белоруссией территории Польши должен расследовать Красный Крест.

Польская сторона отвергла обвинения Чечко. Якубяк заявил, что польские пограничники ни при каких обстоятельствах не могли убивать беженцев на белорусской границе. Он также сообщил о возможной причастности России к подобным преступлениям.