В Польше заявили о превращении государства в «полезного идиота» Украины Депутат сейма Каминьский: граждан Польши сделали «полезными идиотами» Киева

Фото: IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Польские элиты превратили республику в «полезных идиотов» Украины, заявил депутат сейма от партии «Конфедерация» Кристиан Каминьский. В статье для издания Myśl Polska он отметил, что Варшава всегда поддерживала Киев в ущерб национальным интересам, какие бы «резкие движения» украинцы ни совершали.

Элиты Третьей Речи Посполитой сделали польское государство и чуть ли не всех нас «полезными идиотами» Украины. Какие бы резкие движения ни совершали украинцы <...>, они всегда могли рассчитывать на аплодисменты и поддержку на Висле, — заявил политик.

По словам депутата, Польша не дождется от президента Украины Владимира Зеленского «ни жеста, ни даже символического шага на историческом поле». Он отметил, что «наглое поведение украинского лидера открыло глаза польским украинофилам», которые сваливали все проблемы на «русских агентов».

Ранее бывший пресс-секретарь польского МИД Лукаш Ясина в одном из интервью заявил, что Польша ждет от Украины и ее президента Владимира Зеленского «извинений и большего раскаяния» за Волынскую резню. После этого украинский посол Василий Зварыч назвал попытки навязать стране и ее лидеру то, что они «должны делать по отношению к нашему общему прошлому», неприемлемыми и досадными. Вскоре после этого Ясину отправили в бессрочный отпуск.