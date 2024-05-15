В Польше приняли решение по уехавшему в Белоруссию судье Шмидту TVP: суд в Польше заочно арестовал выехавшего в Белоруссию судью

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Судью из Польши Томаша Шмидта заочно арестовали после его выезда в Белоруссию, сообщает телеканал TVP. Иммунитет с Шмидта был снят в судебном порядке, он заочно арестован на три месяца. По словам прокурора Артура Казновского, прокуратура будет добиваться европейского ордера на арест.

Суд удовлетворил заявление о применении временного ареста на срок три месяца в отношении бывшего судьи Томаша Шмидта, — сообщили в TVP.

Судья из Варшавы ранее выступил на пресс-конференции в Минске, заявив, что отказывается от должности в знак протеста против польской политики в отношении России и Белоруссии. Он также заявил о намерении просить политического убежища в Минске.

Ранее Шмидт заявил, что Запад может втянуть Польшу в украинский конфликт, но для европейского государства это обернется катастрофой. По его словам, вероятность втягивания в противостояние будет зависеть от переговоров по Украине в Швейцарии. США вместе с союзниками осознают плачевное положение дел для киевских властей, обратил внимание Шмидт. При этом большое количество польских наемников уже погибло в зоне СВО, напомнил он.

До этого депутаты бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС), Свободной демократической партии (СвДП) и «Зеленых» допустили возможность обеспечить защиту части воздушного пространства Украины с территории стран НАТО. Силы ПВО на границах Венгрии, Польши, Румынии и Словакии могли бы создать «безопасную зону шириной в 70 км», резюмировали политики.