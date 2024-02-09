В Польше придумали, как «запугать» Россию Яцек Севера: усиление обороны позволит избежать худшего сценария конфликта с РФ

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

Худшего из возможных сценариев развития противостояния с Россией еще можно избежать, заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера в интервью газете Rzeczpospolita. Он добавил, что это зависит от позиции стран Запада, которые должны усилить оборонный потенциал Европы и «устрашить» Москву.

Сегодня его [худшего сценария конфликта с РФ] еще можно избежать. Однако это зависит исключительно от позиции государств Запада, в частности, европейских союзников [Польши] Германии и Франции, — заявил Севера.

Он отметил, что Париж и Берлин должны «выразить политическую волю» для увеличения расходов в части производства вооружений в Европе. Севера выразил уверенность, что решительное усиление европейского оборонного потенциала по инициативе этих стран станет «элементом устрашения» Москвы. Польский политик считает это основной для деэскалации конфликта.

Вместе с тем Севера оставил без ответа вопрос журналиста о намерениях Варшавы заключить договор с Вашингтоном, который подразумевает размещение ядерного оружия в Польше в рамках программы НАТО Nuclear Sharing.

Ранее советник министра обороны Польши генерал Мечислав Бенек заявил, что полномасштабная война между НАТО и Россией в 2025 году невозможна. Однако, по его мнению, могут усилиться попытки дестабилизации границы с Евросоюзом и Альянсом.