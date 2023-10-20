В Польше предупредили ВСУ о «кошмаре» от России Interia: российская огнеметная система «Тосочка» стала плохой новостью для ВСУ

Фото: МО РФ

ТОС-2

Использование ВС России огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» в зоне проведения специальной военной операции оказалось плохой новостью для Вооруженных сил Украины, заявили авторы польского издания Interia. По их словам, всего один залп из «Тосочки» может причинить «чудовищный ущерб».

Залп из этого оружия способен за считаные секунды нанести чудовищный ущерб и уничтожить любого, кто находится в радиусе его действия. Мы имеем дело с тяжелой огнеметной системой, которая может стрелять страшными термобарическими снарядами, — указано в статье.

Журналисты обратили внимание на принцип действия ТОС-2: сначала разгоняется облако топлива с токсичными материалами, а потом оно поджигается, после чего следует огненный взрыв. Кроме того, система обладает увеличенной дальностью полета ракеты (до 15 километров). По мнению авторов, эти свойства позволят ВС РФ наносить точные и эффективные удары, при этом не подвергая опасности свои войска.

Ранее госкорпорация «Ростех» объявила, что новейшая самоходная артиллерийская установка (САУ) «Коалиция-СВ» успешно прошла государственные испытания и вскоре поступит на вооружения ВС России. Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с NEWS.ru допустил, что новинка может стать самой дальнобойной САУ в Вооруженных силах РФ.