В Польше предупредили об угрозе третьей мировой войны Экс-президент Польши Квасьневский: мир оказался на пороге третьей мировой войны

Фото: Tomasz Gzell/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Александр Квасьневский

Бывший президент Польши Александр Квасьневский заявил, что мир оказался в состоянии «небезопасного хаоса». Сейчас он находится на пороге третьей мировой войны, сказал политик в интервью Polsat.

С начала конфликта на Украине мир кардинально изменился. Это был конец одной эры и начало новой, неизведанной эпохи, — считает политик.

Он назвал свидетельствами разрушения старого мирового порядка избрание Джо Байдена президентом в США, и противоречия, которые обострились между Китаем и Тайванем. По словам Квасьневского, в нынешней ситуации даже маленький конфликт способен превратиться в глобальный. Он считает ужасающим сам факт того, что люди говорят о возможности третьей мировой войны, но предупреждает, что это реальная возможность.

Ранее французский политик, экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что поездка президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон для переговоров с американским коллегой Джо Байденом может быть предвестником третьей мировой войны. По его словам, США и Украине нужна мировая война для «приумножения» собственной славы, а также для уничтожения европейских стран.