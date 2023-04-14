В Польше рассказали, когда закончится конфликт на Украине Моравецкий: конфликт на Украине может продлиться еще несколько лет

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Матеуш Моравецкий

Конфликт на Украине может продолжаться еще несколько лет, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью телеканалу NBC. При этом он уточнил, что в Варшаве не пытаются высчитывать определенную дату его завершения.

Мы не высчитываем какую-то определенную дату. Мы просто наблюдаем за тем, что происходит на фронте, — заявил Моравецкий.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал мнение, что украинский конфликт закончится, когда Европа и США перестанут финансировать Киев. Он назвал Украину несуществующей страной в финансовом плане. По словам главы кабмина, поддержка Запада не может продолжаться бесконечно.

Позже зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что высказывание Орбана о том, что боевые действия на Украине прекратятся после отказа стран Запада спонсировать ВСУ, — очень смелое для европейского политика. По мнению Медведева, Украина закончится, как только перестанет получать деньги от западных партнеров.