В Польше предсказали изменение отношения к России Модзелевский: в 2024 году Запад откажется от риторики о победе над Россией

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В 2024 году Запад начнет отказываться от привычного нарратива о конфликте с Россией, поскольку станет очевидным, что ее невозможно победить, заявил профессор Витольд Модзелевский в колонке для издания Myśl Polska. Автор предсказывает, что ближайшие месяцы будут отмечены интенсивным поиском официального объяснения неудач в текущей восточной политике, так как исходная цель «победить Россию» станет недостижимой.

Ближайшие месяцы будут наполнены лихорадочным поиском официального объяснения провала нынешнего варианта восточной политики, поскольку цель «победить Россию» уже не будет достигнута. Поражением закончится предыдущая цель западной политики в виде так называемого сдерживания, — написал Модзелевский.

Автор подчеркивает, что, вопреки ожиданиям Запада, Россия не только не поддалась давлению санкций, но и не развалилась под воздействием «страха перед западным миром» после событий на Украине. После неудач в достижении своих целей, как утверждает автор, возникла необходимость в создании новой доктрины, которая позволит представить эти неудачи как своего рода победу.

Ранее политик Олаф Сволкень заявил, что власти Польши отрицают факты и продвигают ядерную войну. По его словам, Варшава не желает принимать тот факт, что у Москвы были причины начать специальную военную операцию. А вместо этого власти страны продвигают «абсурдные, грозящие ядерным армагеддоном тезисы о необходимости «войны до победы» и «победы над Россией».