В Польше предложили поделить замороженные активы России между Киевом и ЕС Премьер Польши Моравецкий предложил поделить замороженные активы России между Украиной и ЕС

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил «поделить» замороженные российские активы на сумму €350 млрд между Украиной и Евросоюзом, а также направить их для нужд самой Польши, передает ТАСС. По словам политика, в рамках неформального саммита Евросоюза обсуждался вопрос о создании нового фонда.

Эти активы огромны, составляют около €350 млрд. <...> Сегодня можно прибегнуть к этим средствам для пользы Украины, которая должна восстанавливаться на эти средства, но также и для нужд жителей Евросоюза, для нужд жителей Польши, — заявил он.

Западные страны после начала спецоперации России на Украине ввели в отношении России ряд серьезных санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны — более $300 млрд.

20 сентября стало известно, что Министерство юстиции США попросит американский конгресс разрешить конфискацию российских активов в пользу Украины. В случае удовлетворения просьбы Украине могут передать доходы, полученные от конфискованного имущества российских бизнесменов, «для возмещения вреда, причиненного российской агрессией».