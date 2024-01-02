В Польше предложили отправлять нелегальных мигрантов в концлагеря Минюст Польши проверит высказывание сатирика Петшака о мигрантах в концлагерях

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Польский писатель Ян Петшак предложил отправлять нелегальных мигрантов в построенные нацистами концлагеря. Озвученной в эфире телеканала Republika инициативой заинтересовались местные прокуратура и Минюст. Родившийся в 1937 году и переживший Вторую мировую войну Петшак отметил, что до сих пор сохранились бараки, в которые можно было бы помещать нарушителей границ. Он также высказался с критикой в адрес Германии, которая, по его словам, принуждает принимать у себя приезжих и обеспечивать их.

У меня есть жестокая шутка с этими иммигрантами. Они рассчитывают на то, что поляки готовы, потому что у нас есть бараки. У нас есть бараки для иммигрантов: в Освенциме, в Майданеке, в Треблинке, в Штутгофе. У нас много бараков, построенных здесь немцами, и там мы будем содержать тех иммигрантов, которых немцы нам нелегально подсовывают, — сказал сатирик.

Польские правоохранители начали расследование по поводу высказываний Петшака. В свою очередь музей в Освенциме назвал его слова «позорными», а президент республики Анджей Дуда сказал, что возмущен поведением сатирика.

Осенью польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной, позже к ним присоединились и фермеры. Они требовали отменить льготы, предоставленные ЕС для Украины, и восстановить прежний порядок лицензирования коммерческого грузового транспорта.