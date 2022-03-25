В Польше предложили остановить выдачу виз гражданам РФ

Выдача въездных виз гражданам России должна быть прекращена всеми странами Евросоюза, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Уже после окончания саммита ЕС в Брюсселе он назвал такую ограничительную меру срочно необходимой, сообщает РИА Новости.

Ещё одно предложение — заморозка виз для всех россиян, чтобы россияне поняли <...>, какие страшные преступления совершает российская армия на Украине, — подчеркнул премьер.

Моравецкий считает, что согласование названной санкции должно быть срочным, «лучше всего уже в эти выходные».

Ранее стало известно, что Матеуш Моравецкий в статье для газеты Politico заявил: совместно со Словенией и Чехией разработан план из десяти пунктов по поддержке Украины. Он включает в себя в том числе полное отключение России от системы межбанковских платежей SWIFT, исключение РФ из всех международных организаций, введение санкций против членов «Единой России».