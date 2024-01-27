В Польше пожаловались на постоянно нарушающих законы украинцев Rzeczpospolita: в Польше вырос уровень преступности из-за наплыва украинцев

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В Польше повысился уровень преступности после наплыва украинцев, написала обозреватель Rzeczpospolita Гражина Завадка. Она подчеркнула, что многие приезжие чувствуют безнаказанность и постоянно нарушают законы.

В Польше находятся 2,5 миллиона граждан Украины. Возможно, они больше и чаще пьют и не обращают внимания на то, в каком состоянии садятся за руль, — говорится в публикации.

Завадка утверждает, что польскую полицию удивляет крайне высокий уровень содержания алкоголя в крови задержанных в нетрезвом виде за рулем. Нарушения закона со стороны украинцев она связывает с проблемами «культурного характера».

Издание также приводит слова профессора Брюнона Холыста, который указывает, что иностранцы часто боятся злоупотреблять законом в своих странах, однако в Польше считают, что могут позволить себе больше, так как находятся в республике на правах гостей.

Ранее польские фермеры выступили против ввоза сельскохозяйственных товаров с Украины и перекрыли автостраду в Польшу. Из-за акции протеста аграриев движение оказалось затруднено как минимум в 150 пунктах по всей стране.