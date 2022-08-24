В Польше пожаловались на невозможность заменить российский уголь Rzeczpospolita: импортируемый в Польшу уголь хуже по качеству и дороже российского

Фото: IMAGO/epd-bild / Guido Schiefer/Global Look press

В предстоящий отопительный сезон Польше потребуется больше угля, чем рассчитывали власти, так как импортируемое Варшавой топливо гораздо хуже российского и может заменить его лишь в минимальной степени, сообщает Rzeczpospolita. Отмечается, что его цена при этом не соответствует качеству.

Ограниченная доля топливного угля в смеси и его низкая теплотворная способность могут привести к дефициту сырья. Импортный энергетический уголь может лишь незначительно заменить российский и отечественный уголь для нужд, — говорится в публикации.

По словам представителей угольной отрасли, из каждой тонны энергетического угля после просеивания остается только 15–20% продукта, пригодного для продажи потребителям в качестве топлива, хотя власти уверяли, что эта доля будет составлять 20–40%.

Кроме того, при низкой калорийности импортный уголь значительно дороже российского или польского. Стоимость тонны у частных поставщиков достигает примерно $640. По этой причине ретейлеры отказываются продавать его клиентам, опасаясь, что они начнут требовать возврата средств из-за низкой эффективности топлива.

В апреле Варшава полностью запретила ввоз угля из России. Бывший министр экономики Януш Штайнхофф заявил, что это решение безрассудно и обернется серьезными проблемами с отоплением домов предстоящей зимой.