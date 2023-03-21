В Польше потребовали отставки посла после слов о конфликте с Россией Партия «Конфедерация» призвала к отставке посла Росцишевского за слова о конфликте с Россией

Фото: PKO BP

Ян Эмерик Росцишевский

Польская партия «Конфедерация» призвала в своем Twitter отправить в отставку посла страны во Франции Яна Эмерика Росцишевского после его слов о том, что Варшава может вступить в конфликт с Россией. Слова дипломата в парти назвали противоречащими интересам Польши.

Это заявление скандально, и поэтому «Конфедерация» требует, чтобы господин посол был немедленно отстранен от должности, — заявил депутат сейма от партии Роберт Винницкий.

По его словам, посол «живет в альтернативной реальности», предусматривающей войну с Россией. Он подчеркнул, что подобные заявления никогда не должны звучать из уст польского дипломата.

О том, что Польша будет вынуждена вступить в конфликт с Россией, если Украина потерпит в нем поражение, Росцишевский заявил 19 марта. Он пояснил, что в украинском кризисе стоят на кону западные ценности и культура, поэтому «так важно победить».

Французский политик Флориан Филиппо назвал слова Росцишевского сумасшествием. Он подчеркнул, что заявление дипломата свидетельствует о нежелании разрешать конфликт на Украине мирным путем.