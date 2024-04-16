В Польше потребовали милитаризовать транспортную инфраструктуру из-за РФ Парламент Польши призвал изменить транспортную инфраструктуру для военных нужд

В Польше необходимо милитаризовать транспортную инфраструктуру для оборонных нужд из-за России, пишет Lenta.ru со ссылкой на обращение главы оппозиционной партии «Право и справедливость» (ПиС) парламента страны Мариуша Блащака. По его словам, нужно изменить инфраструктуру в приграничных регионах.

Депутат отметил, что такие меры необходимо предпринять из-за политики Российской Федерации и Белоруссии, а также из-за нестабильной ситуации на белорусско-польской границе.

Прошу ответить на следующие вопросы: продолжаются ли действия, направленные на адаптацию транспортной инфраструктуры (автомобильной, железнодорожной, водной, авиационной) к оборонным потребностям, в частности, в приграничных районах? — говорится в обращении Блащака.

Ранее министр фондов и региональной политики республики Катажина Пелчиньская-Наленч заявила, что Польша получила от Евросоюза единовременную выплату в размере €6,3 млрд из замороженных фондов сообщества. По ее словам, этот транш стал крупнейшим за всю историю пребывания республики в ЕС.

До этого стало известно, что закупка Польшей южнокорейских учебно-боевых самолетов FA-50 создала для вооруженных сил большие проблемы. Министерство обороны страны было вынуждено приостановить эксплуатацию истребителей из-за необходимости доработок и исправления недостатков.