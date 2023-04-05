Польский генерал посмеялся над планом Киева по захвату Крыма Польский генерал Скшипчак: ВСУ не осилят захват Крыма и Донбасса

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины не способны взять под свой контроль Крым и Донбасс, поскольку у них нет необходимого для этого военного потенциала, рассказал в беседе с изданием Rzeczpospolita экс-командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак. По его словам, чтобы у украинской армии появился такой шанс, она должна иметь преимущество над Вооруженными силами РФ в соотношении четыре к одному, однако у Киева никогда не будет такого потенциала.

У украинцев нет военного потенциала, который позволил бы им отбить двадцать процентов территории, включая Крым. <…> ВСУ не добьются военного превосходства над российской армией, каким бы оно ни было, — заявил Скшипчак.

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявил, что Киев планирует контрнаступление в течение апреля — мая. По его словам, сроки контратаки зависят от погоды и того, какой момент будет наиболее подходящим. Он добавил, что во время контрнаступления можно будет увидеть на поле боя танки Leopard 2.

Российский военный эксперт Виктор Баранец считает, что заявления украинских политиков и генералов о возможных направлениях контрнаступления могут быть направлены на дезинформацию Вооруженных сил России. По его словам, хитрость ВСУ заключается в том, чтобы заставить российскую армию распределить свои силы на множество направлений с помощью информации о многовекторном наступлении. Он подчеркнул, что противодействовать этому поможет только работа разведки.