В Польше посетовали на планы США по Украине Onet: поддержка Украины Вашингтоном негативно повлияет на положение Польши

Фото: Alexey Vitvitsky/XinHua/Global Look Press

Варшава, Польша

Финансовая и военная поддержка Украины со стороны США окажет негативное влияние на положение Польши на политической сцене. Роль Варшавы в Европе ослабнет, сообщается в статье польского издания Onet.

Автор публикации считает, что усиление Украины имеет и будет иметь «серьезные последствия в том числе для Польши». Он уверен, что Вашингтон создает в Центральной Европе «очень сильное государство», надежного союзника США.

Этот сценарий — отчасти уже реализованный, поскольку украинская армия действительно уже является одной из сильнейших в Европе, а украинское государство получает без преувеличения гигантскую финансовую поддержку, — означает, что место Польши в европейской политической системе коренным образом меняется, — подчеркивается в публикации.

Польша все больше находится между Германией, Украиной и Россией, уверен автор, указавший на то, что договоренности с большим количеством государств редко бывают предсказуемыми и стабильными.

Наивно было бы полагать, что последствия таких серьезных изменений будут для Польши исключительно положительными, — отметил автор публикации.

По его мнению, отношения между названными четырьмя государствами «уже навсегда останутся такими, какими они являются сегодня».

Ранее экс-министр финансов Польши Яцек Ростовский заявил, что у Варшавы мог быть готов план на случай включения Украины в состав России в первые дни военной операции. По словам бывшего министра, польские власти даже могли бы согласиться с таким развитием событий. Ростовский отмечает, что рассматривался и вариант сделки с западными политиками, в разное время замеченными в поддержке Москвы.