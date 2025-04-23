В Польше поменяли надпись на памятнике погибшим украинским националистам

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Неизвестные сменили надпись на плите массового захоронения боевиков Украинской повстанческой армии (УПА) (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) в польском селе Монастеж, сообщает zlubaczowa.pl. Отмечается, что новая надпись указывает на преступления военных, в частности на «террор и массовые убийства безоружного польского, украинского и еврейского населения».

Ранее на плите в течение пяти лет виднелась надпись об «украинцах, погибших в боях с НКВД», без уточнения о причастности к УПА. Инцидент расследует полиция.

По данным издания, во время Второй мировой войны украинские националисты занимались уничтожением населения Волыни. В июле 1943 года УПА атаковали около сотни населенных пунктов, в результате чего погибли более ста тысяч человек, включая женщин и стариков. Эти события стали называть Волынской резней.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявлял, что украинские националисты стали главной преградой для достижения мира между Москвой и Киевом. Политик отметил, что они стали причиной провала дипломатических отношений между двумя странами.

В 2024 году национальный банк Украины начал выпускать банкноты с лозунгом, который использовали члены «Организации украинских националистов» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Модифицированные банкноты национальной валюты появились по случаю 33-й годовщины независимости страны.