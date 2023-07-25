В Польше переведут под принудительное управление связанные с РФ компании Польша переведет под принудительное управление Boerner Insulation и Boerner Service

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Власти Польши решили перевести под принудительное управление две компании, сообщил министр развития и технологий республики Вальдемар Буда, передает ТАСС. Речь идет о Boerner Insulation и Boerner Service, совладельцами которых являются россияне Сергей Колесников и Игорь Рыбаков. Предприятия уже внесены в санкционный список МВД республики, их деятельность должна быть заморожена.

Мы — первая страна в Европе, которая ввела механизм временного принудительного управления. Сегодня я принял еще одно решение о его применении, — сообщил Буда.

Он добавил, что таким образом правительство разблокирует деятельность этих фирм, обеспечивая условия для ведения бизнеса, тем самым сохраняя рабочие места.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о противодействии в случае конфискации российских активов за границей. В частности, при конфискации или ограничении прав на собственность России за рубежом будет установлено внешнее управление активами стран-неприятелей на территории России.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что в ЕС считают справедливым и законным использование российских активов для восстановления Украины. По его словам, ЕС остается привержен давлению на Москву и продолжает работать над следующим пакетом санкций.