В Польше перестанут платить за беженцев с Украины

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Краков, Польша

Власти Польши приняли решение отменить выплаты гражданам страны, которые разместили у себя беженцев с Украины. Соответствующее постановление вступит в силу с 1 июля, передает Rzeczpospolita.

На сегодняшний день семьи, которые предоставляют жилье беглым украинцам, получают 40 злотых (примерно 500 рублей) в день. Отмену поощрений поддержали 63% поляков. По их мнению, подобные меры помогут украинцам обрести полную независимость.

Психолог Збигнев Нецкий также отметил, что наиболее бедные граждане Польши считают несправедливым распространение привилегий для беженцев.

Это не большие деньги, которые вызвали бы нищету и финансовые потрясения. Здесь немного играют эмоции из-за того, что благотворительность принятия людей под свою крышу приносит еще и материальную выгоду. Особенно в более бедных, менее развитых кругах вызывает чувство несправедливости, провоцирует мысли типа «у меня тоже есть расходы, мне тяжело, а за еду и жилье никто не доплачивает, — рассказал специалист.

Ранее власти Праги объявили о закрытии центра помощи украинским беженцам на неопределенный срок. В качестве причины мэр города Зденек Гржиб назвал перенаселенность города.