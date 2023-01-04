В Польше перед судом предстанут россиянин и белорус, обвиняемые в шпионаже

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Двое граждан из РФ и Белоруссии предстанут перед судом в Польше. Им предъявлено обвинение по статье о шпионаже, пишет Polska Agencja Prasowa со ссылкой на официального представителя окружной прокуратуры Варшавы Александру Скшиняж. Оба обвиняемых были задержаны в апреле 2022 года, а пребывали в стране с 2017 года. Прокурор направила в суд обвинительное заключение.

Установлено, что они участвовали в деятельности российской военной разведки путем распознавания военных объектов, имеющих критическое значение для обороны Республики Польша, а также путем получения информации о боеспособности, моральном состоянии и функционировании подразделений, в том числе во времена опасности, с последующим предоставлением полученных сведений вышеупомянутой разведывательной службе, — пояснила журналистам Скшиняж.

Она уточнила, что гражданин Белоруссии с 2017 года учился в одном из белостокских вузов, а затем устроился на работу по организации парашютной подготовки. Российский гражданин «осуществлял деятельность в интересах российской разведки под видом проведения культурных мероприятий и туризма».

Ранее сообщалось, что в Мелитополе задержан местный житель, передававший украинским спецслужбам информацию о расположении и передвижении личного состава и техники Вооруженных сил России, а также призывал к физической расправе над военнослужащими.