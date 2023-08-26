В Польше парализовали движение поездов под гимн России и речь Путина Wyborcza: в польском Щецине злоумышленники нарушили движение поездов под гимн РФ

В польском городе Щецин было временно парализовано движение на железной дороге из-за взлома системы управления поездами, сообщает Wyborcza. По данным газеты, после взлома на железнодорожных частотах стал транслироваться аварийный сигнал, а в перерывах звучал российский гимн и отрывок одной из речей президента РФ Владимира Путина. Злоумышленников ищут.

По данным Wyborcza, инцидент произошел 25 августа около 21:00 (22:00 мск) в районе города Щецин. Отмечается, что сигналы были взломаны сразу на двух железнодорожных линиях, которые имеют разные системы оповещения. Спустя час с момента взлома системы заиграл российский гимн, а затем и обращение Путина.

Атака на систему управления привела к задержке нескольких поездов, проезжающих через Щецин. Железнодорожники уведомили о произошедшем полицию, спустя некоторое время система была налажена.

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