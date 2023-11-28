В Польше озвучили территориальные претензии к Украине Do Rzeczy: в Польше потребовали от Украины вернуть Львов

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В Польше потребовали от Украины вернуть Львов, пишет Do Rzeczy со ссылкой на слова активистки Каи Годек. Причиной стало то, что мэр Львова Андрей Садовой раскритиковал протесты польских перевозчиков на границе со страной.

Львов должен вернуться в состав Польши. Вы получили его от СССР совершенно необоснованно. Я просто напоминаю, — заявила Годек.

Садовой ранее призвал «польских друзей» Украины вернуться к реальности и прекратить «позорную блокаду» границы. По его словам, весь вклад Польши в победу Украины стирается небольшой группой «маргиналов», которые препятствуют поставкам гуманитарных товаров в страну.

Польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной и тем самым перекрыли поставки военных грузов и других критически необходимых товаров. Участники протеста потребовали восстановить отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ.

Ранее заместитель министра аграрной политики Украины Маркиян Дмитрасевич выразил обеспокоенность в связи с перебоями поставок топлива на Украину из-за перекрытия границы с Польшей. По его словам, проблема может стать критической для ряда промышленных предприятий. Украинские аграрии могут попытаться компенсировать потери в экспорте через польскую границу, используя альтернативные способы транспортировки, отметил он.