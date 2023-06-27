В Польше озвучили сценарии вымирания Украины Польский демограф Драбинский: Украина вымирает и может прекратить существование

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Польский демограф Ариэль Драбинский заявил, что Украина сейчас «вымирает», из-за чего в скором времени возможен ее крах как государства. Есть три сценария развития ситуации — плохой, очень плохой и драматический, отметил он в беседе с порталом Onet.pl.

Специалист рассказал, что в настоящее время на Украине остаются не более 30 миллионов человек: до эскалации конфликта на подконтрольных Киеву территориях проживали 37 миллионов, после начала спецоперации страну покинули 8 миллионов. При этом названная цифра не учитывает естественную смертность в стране, уточнил Драбинский. Так, в 2021 году на Украине по естественным причинам умерли 700 тысяч человек, а родились около 200 тысяч. Актуальную статистику Киев не публикует, указал он.

Есть три демографических сценария для Украины: плохой, очень плохой и драматический. Других нет. Плохой сценарий — это 30 миллионов человек, о которых мы говорили до этого. Очень плохой — 25 миллионов человек, а драматичный — 20 миллионов человек через несколько лет после конфликта, — отметил демограф.

Он добавил, что в 2022 году уровень рождаемости на Украине составлял 0,9, в этом году, по прогнозам, показатель снизится до 0,7. Кроме того, считает Драбинский, многие из уехавших из страны не вернутся обратно. Он допустил возвращение до 50% уехавших. Еще одним серьезным фактором демограф назвал огромную безработицу, из-за которой многие украинцы позже покинут страну в поисках заработка.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт поддержит заявку Украины на вхождение в состав Евросоюза только при условии, что Киев будет соблюдать законные права венгерского меньшинства в Закарпатье. По словам министра, пока положительной динамики в этом вопросе не наблюдается.