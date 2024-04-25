В Польше озвучили результаты экспертизы крушения самолета экс-президента Прокуратура Польши: экспертизы не подтвердили взрыв на борту Ту-154 Качиньского

Фото: UPPA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Катастрофа Ту-154 в Смоленске

Серия экспертиз не подтвердила взрыв на борту самолета Ту-154, на котором разбился экс-президент Польши Лех Качиньский в 2010 году под Смоленском, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры страны Пшемыслав Новак, передает РИА Новости. По его словам, никаких следов, указывающих на это, зафиксировано не было.

Установлено, что на предметах, которые были обследованы, не было обнаружено следов, указывающих на взрыв, — отметил Новак.

Представители прокуратуры 25 апреля провели встречу с семьями погибших в авиакатастрофе. Родственникам передали результаты экспертиз, уточнили в ведомстве. При этом однозначной причины трагедии польские власти все еще не озвучили.

Президентский лайнер потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорт Смоленска 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский с супругой, другие политики, а также военачальники.

В январе министр иностранных дел республики Радослав Сикорский заявил, что правительство не будет подавать иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по делу об авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году. Он пояснил, что таким образом отменяется решение предыдущего кабинета министров обратиться в судебную инстанцию по этому делу.