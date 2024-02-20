В Польше ответили на критику Зеленского в адрес протестующих фермеров Польский министр Гетман призвал Зеленского сохранять осторожность в заявлениях

Фото: IMAGO/Krzysztof Zatycki/Global Look Press

Польские фермеры

Украинские власти должны сохранять осторожность в выражениях и это касается не только слов о фермерах, заявил польский министр развития и технологий республики Кшиштоф Гетман в интервью радиостанции Radio Zet. Он попросил принять во внимание тот факт, что Варшава с первых дней конфликта поддерживала Украину.

Я бы посоветовал своим друзьям из Украины быть более деликатными, причем к вопросам не только польских фермеров. <...> Принимая во внимание общий характер наших отношений и то, как мы поддерживали Украину с первого дня, я был бы осторожен в высказывании подобных мнений. Дело не в политике, — сказал министр.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал продолжающиеся протесты польских фермеров на границе с Украиной. Ситуацию с блокировкой украинского экспорта он назвал «издевательской», а сами протесты связал с политическими процессами, а не с недовольством поставками сельхозпродукции с Украины.

Тем временем протесты польских фермеров на контрольно-пропускных пунктах на границе с Украиной блокировали поставки военной техники для Киева. Фуры, загруженные вооружением для украинской армии, стоят на месте уже третий день. Их планировали быстро разгрузить для передачи боеприпасов на позиции.