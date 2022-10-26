В Польше отменили презентацию книги Александра Дугина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Дугин

В Польше отменили презентацию книги Александра Дугина «Манифест Великого пробуждения», передает EADaily. Известно, что мероприятие было запланировано на 29 октября в Гданьской высшей школе. Анонс мероприятия вызвал резонанс в Сети — белорусская журналистка Виктория Беляшина в своем микроблоге осудила руководство университета за то, что оно организует мероприятие с участием автора, который поддерживает спецоперацию России на Украине. В итоге презентация книги Дугина была отменена, а руководство вуза принесло извинения и пообещало впредь лучше проверять арендодателей.

Мы возмущены тем, из-за чего эта встреча. Это урок для нас, чтобы в будущем больше проверять арендодателей. Мы очень сожалеем о сложившейся ситуации, — говорится в заявлении Гданьского университета.

Автор перевода книги Дугина «Манифест Великого пробуждения» Матеуш Пискорский пояснил, что презентация пройдет, но в другом месте. Он считает, что в Польше боятся альтернативных мнений и открытых дискуссий.

Отмена встречи в вузе вызвана давлением польских журналистов <...> Боятся альтернативных мнений и открытых дискуссии. Боятся цензуры, которая вернулась в Польше, — подчеркнул Пискорский.

Ранее Евросоюз внес Александра Дугина в санкционный список. Философа признали одним из ответственных за «действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

18 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с российским философом Александром Дугиным, с которым обсудил историю России и Белоруссии и общие интересы государств. Политик вспомнил, как в России «некоторые либерасты» смеялись над мнением, что главам двух стран придется стоять вместе спина к спине.