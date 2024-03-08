В Польше отказались посылать войска на Украину Косиняк-Камыш: Польша не будет отправлять военных на Украину

Фото: МО Украины

Польских солдат не отправят на Украину, заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала TVN24. По его словам, Варшава продолжит помогать Киеву, однако не более того, поскольку в приоритете — «инициативы, которые служат тому, чтобы Польша была в безопасности».

Войска Польского не будет на Украине <...> Будем помогать, будем поддерживать. Будем оказывать дальнейшие пожертвования вооружения. Этого действительно много. Столько, сколько мы можем, — сказал Косиняк-Камыш.

Ранее глава МИД страны Дмитрий Кулеба призвал Запад отправить на Украину военных. Министрам стран-союзниц нужно иметь чувство срочности, когда речь идет о поддержке Киева, не искать причины, а «делать невозможное возможным», подчеркнул он.

При этом президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что страны Запада обсуждают отправку войск на Украину, пока консенсуса в этом вопросе достичь не удалось, но ситуация может измениться. В Кремле заявили, при таком развитии событий столкновение между Россией и НАТО будет неизбежным.

До этого посол России в Великобритании Андрей Келин известил, что британские военные ведут активную работу с личным составом ВСУ и помогают с использованием новейших вооружений, из чего можно сделать вывод, что Великобритания втянута в украинский конфликт сильнее, чем другие страны НАТО. Дипломат отметил, что Лондон при этом не решится на массовую отправку войск на Украину.