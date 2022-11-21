В Польше отказались допускать Украину к расследованию ракетного инцидента Rzeczpospolita: прокуратура Польши отказалась привлечь Украину к расследованию ракетного инцидента

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Прокуратура Польши отказалась привлекать Украину к расследованию ракетного удара в Пшеводово, пишет Rzeczpospolita со ссылкой на источник. Он уточнил, что на это нет юридической возможности. Кроме этого он отметил, что украинская сторона может являться участником инцидента.

Прокуратура не согласится на привлечение украинской стороны к расследованию взрыва ракеты в Пшеводово. <...> Такой юридической возможности нет и это было бы против процедуры, не говоря уже об интересах следствия, в котором рассматриваются все возможные версии, в том числе и о том, что могла упасть украинская ракета ПВО, — рассказал собеседник издания.

Ранее представитель командования воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что в Польше могли упасть обломки снарядов ВСУ. В тот день и Украина, и Россия выпустили много ракет, отметил он. По его словам, «все что угодно могло стать результатом этого боя». Игнат также указал на необходимость расследования инцидента представителями Украины и Польши.

Ранее обозреватель Карли Олсон заявил, что разногласия в оценке ракетного инцидента в Польше привели к разладу между президентом Украины Владимиром Зеленским и Западом. В статье, опубликованной New York Times, он назвал этот случай редким примером ссоры Киева и его союзников.