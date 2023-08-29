В Польше от вспышки «болезни легионеров» умерли 11 человек

Фото: Jakub Podkowiak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Уже 11 человек скончались в Подкарпатье (Польша) из-за легионеллы или «болезни легионеров», сообщили в санитарной инспекции польского Жешува. Всего подтверждено 144 случая заражения среди жителей региона.

В результате заражения легионеллой в Подкарпатье умерли 11 человек. До сих пор заражение бактериями было подтверждено у 144 жителей региона, — говорится в официальном заявлении ведомства.

На текущий момент в специализированном центре по лечению легочных заболеваний находятся 19 инфицированных легионеллой. В Университетской клинической больнице лечатся еще 10 пациентов, трое из которых находятся в отделении интенсивной терапии. Остальные зараженные пребывают в стабильном состоянии, отметили в инспекции.

Ранее сообщалось, что вспышку легионеллеза выявили в Жешуве, где расположен крупный военный хаб НАТО. Именно отсюда на Украину перебрасывается западное вооружение. Согласно последним данным, в Жешуве госпитализировали 127 человек с характерными для заболевания симптомами. Легионеллез сопровождается выраженной лихорадкой, интоксикацией, а также поражением легких, центральной нервной системы и органов пищеварения.

Легионеллез представляет собой острое инфекционное заболевание. Впервые он был выявлен на американской военной базе в Филадельфии во время съезда Американского легиона в июле 1976 года. С этим связано название заболевания.