В Польше опровергли увольнение чиновника за беседу Дуды с пранкерами из РФ

Фото: shutterstock

Канцелярия президента Польши не увольняла сотрудника Петра Гиллерта, из-за которого состоялся разговор польского лидера Анджея Дуды с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), сообщил секретарь офиса президента страны Якуб Кумох. По его словам, смена директора Управления международной политики администрации президента планировалась намного ранее, а Гиллерт получил другое положение.

Смена директора [бюро] планировалась за много месяцев, потому что Гиллерт получил другое предложение. Я попросил его остаться до конца года. Преемник был назначен, я проверил, 2 ноября. Никто Петра не выгонял. Он — профессиональный дипломат и любимый руководитель, — написал Кумох в Twitter.

Ранее журналист радиостанции RMF Роха Ковальски сообщил, что Гиллерта уволили, так как он был ответственен за международные связи польского лидера и допустил разговор Дуды с Вованом и Лексусом.

Канцелярия президента Польши ранее признала подлинность разговора Дуды с российскими пранкерами. Вован и Лексус в беседе с польским лидером выдавали себя за президента Франции Эммануэля Макрона. В результате Дуда признался им, что крайне осторожен с высказываниями по поводу инцидента с падением ракеты в Польше и не хочет войны с Россией.