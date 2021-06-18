В Польше опровергли данные о кибератаке, в которой обвинили РФ

Польские политики говорили неправду, когда заявляли о масштабной кибератаке, произведённой якобы из России. Об этом сообщает газета Wyborcza со ссылкой на источники.
Первым на этой неделе рассказал о взломе электронной почты и профилей в соцсетях глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик. Затем премьер-министр Матеуш Моравецкий и вице-премьер, глава правящей партии Ярослав Кичиньский приписали взлом хакерам, действовавшим с территории РФ.
Однако всё было совсем не так. Издание
Мотивация человека, который раскрыл переписку министра, должна быть установлена. Скорее всего, произошёл какой-то конфликт, не обязательно по политическим мотивам, — рассказал собеседник издания.
Ранее стало известно, что Россия причастна к кибератаке, которая произошла 15 июня. Об этом говорится в официальном заявлении партии «Право и справедливость». Её лидер Ярослав Качиньский заявил, что об этом свидетельствует анализ польских спецслужб и спецслужб союзников.