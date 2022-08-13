В Польше опрокинулся белорусский автобус с 47 пассажирами

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Место ДТП

В Польше опрокинулся белорусский автобус, который следовал из Гомеля в Познань, с 47 пассажирами, сообщает Polsat News. Три человека пострадали, они доставлены в больницу. По предварительным данным, причиной аварии стало то, что водитель мог уснуть за рулем.

Авария произошла в городе Хромна недалеко от Седльце, в 5 утра в субботу. Автобус, в котором ехали 47 пассажиров, съехал с дороги и упал в кювет. Затем он перевернулся на бок, — передает портал.

30 июля в Кущевском районе Краснодарского края произошло ДТП с участием автобуса Volkswagen и грузового автомобиля. Один человек погиб, еще 10 пострадали.

Авария произошла на трассе М4 «Дон». По предварительным данным, водитель автобуса врезался в КамАЗ, стоявший на обочине.