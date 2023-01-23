В Польше описали будущее Украины после спецоперации Myśl Polska: обещания Запада восстановить Украину могут принести «больше разочарований, чем пользы»

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г. Днепр, Украина

Обещания Запада помочь в восстановлении Украины после окончания конфликта принесут только разочарование, считает обозреватель Myśl Polska профессор Станислав Белень. По его мнению, пользы в этом будет крайне мало.

Обещания участия в послевоенном восстановлении украинского государства могут принести больше разочарования, чем пользы в сложившихся условиях, — написал Белень.

Профессор отметил, что все последствия конфликта на Украине труднопредсказуемы. В то же время, по мнению обозревателя, после окончания национальная идентификация жителей страны будет основана на «политике обиды, мести и реванша», что может сделать ее очагом конфликта, решить который не смогут «ни украинцы, ни их покровители».

Белень также указал на то, что руководство Украины использует республику для «реализации чужих интересов». Профессор предупредил, что зависимость Киева от масштабов участия США, НАТО и Евросоюза приведет страну к «долгим годам подчинения». При этом, как считает журналист, Варшава своей политикой обрекла себя на отсутствие выгодных связей с Москвой.

Ранее сообщалось, что власти Польши намерены втянуть своих граждан в военное противостояние с Россией, что приведет к уничтожению страны. Как предположила обозреватель Myśl Polska Сильвия Горлицкая, государство является большим полигоном НАТО и возможным полем боя для оттеснения РФ на восток.