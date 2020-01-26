Неизвестные ограбили квартиру польской писательницы Ольги Токарчук, получившей в 2019 году Нобелевскую премию по литературе.
Об этом сообщает радиостанция
По неофициальным данным, ограбленная квартира принадлежит прошлогоднему лауреату Нобелевской премии Ольге Токарчук, — говорится в сообщении.
Грабители украли из дома писательницы деньги в различных валютах. Сама Токарчук в данный момент проживает за пределами Польши.
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