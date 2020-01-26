https://static.news.ru/photo/fe0674e6-4069-11ea-8203-fa163e074e61_660.jpg Ольга Токарчук Фото: Grzegorz Banaszak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Неизвестные ограбили квартиру польской писательницы Ольги Токарчук, получившей в 2019 году Нобелевскую премию по литературе.

Об этом сообщает радиостанция Zet . По её данным, инцидент произошёл в ночь на 26 января во Вроцлаве. Воры взломали квартиру писательницы на вилле в районе Кшики.

По неофициальным данным, ограбленная квартира принадлежит прошлогоднему лауреату Нобелевской премии Ольге Токарчук, — говорится в сообщении.

Грабители украли из дома писательницы деньги в различных валютах. Сама Токарчук в данный момент проживает за пределами Польши.

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