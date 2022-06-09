В Польше одобрили бандеровский лозунг «Режь поляков»

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Прокуратура польского города Бжег не стала заводить уголовное дело на украинского активиста, опубликовавшего в интернете призыв «резать ляхов» в связи с отсутствием состава преступления, сообщает BELVPO.

К органам правопорядка обратился житель Польши, обнаруживший в сети комментарий с националистическими призывами. В нём присутствовал знаменитый бандеровский лозунг, используемый во время убийства поляков на Волыни в 1943 году.

Напоминаю полякам, не поддерживающим Великую Украину! Мы справимся с Россией, а потом возьмем наш Пшемысль, Хелм и Замосць. Слава Украине, резать ляхов, — было сказано в сообщении.

По мнению ведомства, данные слова не несут в себе признаки пропаганды вражды и ненависти, а также не являются экстремистскими. Дело не было возбуждено.

Ранее глава СВР России Сергей Нарышкин предположил, что президент Украины Владимир Зеленский готов передать Польше суверенитет страны. По его мнению, власти в Киеве готовы к «польской аннексии» своих территорий и добровольно сдают свою страну.