В Польше оценили прогнозы о распаде России Onet: Россия не распадется после проигрыша в спецоперации

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий в зоне проведения специальной военной операции

Россия не проиграет Украине на поле боя и тем более не распадется на маленькие государства, заявил обозреватель польского издания Onet Витольд Юрас. По его мнению, те польские политики, которые выдвигают идею о поражении России, занимаются «интеллектуальным злоупотреблением».

В наших публичных дебатах все чаще появляется идея распада России. На самом деле, Польша не может реально способствовать распаду Российской Федерации. Сосредоточение польских публицистов, политиков и, что еще хуже, некоторых экспертов на чем-то нереалистичном является серьезной ошибкой, — считает Юрас.

Он добавил, что не только в Польше, но и на Западе предрекают распад России в случае ее поражения на Украине. По мнению журналиста, тот факт, что Запад активно поставляет Киеву оружие, означает, что Россия борется не только с Украиной, но и с ее спонсорами. При этом с начала спецоперации Москва стала контролировать больше территорий в сравнении с 2014 годом, заключил Юрас.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что республика выставила Европейскому союзу счет на сумму 2 млрд евро за вооружение и технику, переданные на Украину. По его словам, полученную компенсацию Варшава намерена потратить на приобретение современного оружия. Он также добавил, что до настоящего времени за поставки оружия на Украину Польша получила от ЕС лишь 200 млн евро.