В Польше объяснили публикации о мобилизации 200 тысяч человек Польское агентство связало сообщения о призыве 200 тысяч человек с кибератакой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Польское агентство печати (PAP) заявило, что дважды опубликованная на его сайте информация о мобилизации 200 тысяч человек является ложной. Сообщения о предстоящем массовом призыве также опроверг глава канцелярии польского премьер-министра Ян Грабец.

Пресс-секретарь министра-координатора по делам спецслужб Польши Яцек Добжиньский допустил, что на РАР была совершена кибератака. По его словам, специалисты уже разбираются в случившемся. Вице-премьер, министр цифровизации Кшиштоф Гавковский подчеркнул, что власти уже изучают инцидент.

Все указывает на кибератаку и спланированную дезинформацию, — добавил Гавковский.

Ранее сообщалось, что PAP дважды опубликовало сообщения о призыве 200 тысяч поляков с 1 июля для ввода на Украину от лица премьер-министра страны Дональда Туска. Текст появлялся в ленте агентства 31 мая — около 14:00 и 14:20 по местному времени (15:00 и 15:20 мск).

Экс-главнокомандующий ВВС России генерал Владимир Михайлов на днях заявил, что после передачи F-16 Украине перед Киевом встанет вопрос о размещении этих истребителей. По его словам, в таком случае союзники страны могут прийти ей на помощь, разместив самолеты на своей территории. Речь может идти прежде всего о Польше и странах Прибалтики, считает он.