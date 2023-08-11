В Польше объяснили, почему Украину не ждут в Евросоюзе Do Rzeczy: Украину не примут в ЕС из-за коррупции и антидемократических законов

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Украина не сможет стать членом Евросоюза из-за коррупции и антидемократических законов, написал журналист Лукаш Важеха в статье для польского издания Do Rzeczy. По его словам, Варшава должна радикально изменить нынешний курс относительно вопроса вступления Киева в ЕС.

Получая информацию о гигантских масштабах коррупции в этой стране, а также о том, насколько там антидемократичное законодательство, открыто дискриминирующее часть населения, следует признать, что Украина к членству в ЕС совершенно не готова, — заявил колумнист.

Среди других проблем на Украине, из-за которых страна не может рассчитывать на вступление в ЕС, обозреватель назвал олигархов, а также демографический вопрос, с которым страна столкнется в перспективе.

Ранее издание The Financial Times сообщило, что намерения Киева вступить в ЕС потребует проведения множества реформ не только на Украине, но и в самой организации. Чтобы пойти на «историческое расширение», страны — члены Союза договорились создать рабочую группу для решения этого вопроса.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев полностью готов к переговорам о вступлении в ЕС. По его словам, Украина намерена уже в этом году начать переговоры о присоединении к организации.