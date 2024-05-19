Стало известно, почему Дуда угрожает разместить ядерное оружие США в Польше Экс-судья Шмидт: Дуда угрожает разместить в Польше ядерное оружие ради карьеры

Заявления президента Польши Анджея Дуды о готовности разместить ядерное оружие на территории республики связаны стем, что он пытается обеспечить свое политическое будущее, считает бывший польский судья, диссидент Томаш Шмидт. По его словам, которые приводит телеканал «Звезда», Дуда не задумывался об интересах польского народа, обсуждая такую перспективу. Отмечается, что пока правительство США не приняло решение по данному вопросу.

Выглядит все это так, что этот человек желает обеспечить свое политическое будущее за счет американцев. <...> Он не думает о пользе для поляков, — заявил Шмидт.

В то же время обозреватели издания Mysl Polska опасаются последствий размещения ядерного оружия США на территории Польши. По их мнению, будущее всей республики окажется под угрозой из-за риска эскалации конфликта в Европе. По мнению журналистов, в случае начала полномасштабного конфликта, Россия может ударить по республике ракетами с ядерным начинением.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков же заявил, что ядерные объекты НАТО на территории Польши станут военной целью для России. Он подчеркнул, что Москва считает расширение практики совместных ядерных миссий Альянса сугубо дестабилизирующим и угрожающим решением.