В Польше обвинили в шпионаже россиянина-реконструктора

Фото: Li Xueren/XinHua/Global Look Press

В польском Гданьске россиянина, общавшегося с военными во время исторических реконструкций, обвинили в шпионаже в пользу РФ, сообщается на сайте Национальной прокуратуры страны. Согласно материалам дела, мужчина сотрудничал с российской разведкой на протяжении пяти лет.

17 февраля 2023 года прокурор отдела по военным делам окружной прокуратуры в Гданьске подал в окружной суд в Гданьске обвинительное заключение в отношении гражданина Российской Федерации, много лет проживающего в Польше, которого он обвинил в совершении деятельности в период с 2015 г. по апрель 2022 г. по шпионажу в пользу российской разведки, — говорится в сообщении.

Россиянин много лет легально проживал в Польше и вел бизнес, а также участвовал в деятельности групп исторической реконструкции, а также, по данным силовиков, «устанавливал и поддерживал контакты, в том числе социальные, с военнослужащими Войска Польского, которые использовал в своей деятельности для российской разведки».

Следователи выяснили, что россиянин передавал сведения о местонахождении отдельных воинских частей, их организационно-штатной структуре, фактическом штатном расписании, структуре командования, денежном довольствии солдат, а также о вооружении отдельных подразделений, виде используемой техники и вооружения, оперативном строительство, принципах связи и взаимодействия войск.

Мужчину задержали в апреле 2022 года. Помимо обвинения в шпионажа, ему вменяется ряд коррупционных преступлений, связанных с таможенным оформлением товаров, перемещаемых в рамках предпринимателства.

Россиянину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее бывшего сотрудника посольства Великобритании в Берлине Дэвида Смита осудили за шпионаж в пользу России. Дипломата приговорили к 13 годам тюрьмы.