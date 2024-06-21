Двух россиян обвинили в шпионаже в Польше Прокуратура Польши: двум гражданам РФ предъявлены обвинения в шпионаже

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прокуратура Польши направила акты об обвинении в шпионаже двух граждан России в Окружной суд в Кракове, сообщил агентству PAP официальный представитель Национальной прокуратуры республики Пшемыслав Новак. Россиян считают бойцами ЧВК «Вагнер» и подозревают в наборе наемников на польской территории.

Обвиняемые проводили набор польских граждан, а также иностранцев, пребывающих на территории Польши, на военную службу по найму в ЧВК «Вагнер», — заявил Новак.

По его словам, в Кракове и Варшаве подозреваемые расклеили несколько сотен «вербовочных наклеек», с их помощью можно было установить контакт с людьми, которые организовали набор.

Двое граждан РФ задержаны сотрудниками Агентства внутренней безопасности Польши в августе 2023 года по подозрению в шпионаже и участии в международной военизированной группировке террористического характера. Россиянам грозит до 10 лет заключения.

Ранее сообщалось, что в Польше трое осужденных за шпионаж якобы в пользу России не попали в колонию. К различным срокам лишения свободы и штрафам приговорили 14 иностранных граждан, однако двое мужчин и женщина «исчезли с радаров» спецслужб. Среди осужденных были россияне, белорусы и украинцы.