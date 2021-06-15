В Польше обвинили немецкого депутата в геббельсовской пропаганде

https://static.news.ru/photo/8e724238-ce73-11eb-b1a7-96000091f725_660.jpg Фото: Christian Thiel via imago-images.de/Global Look Press

Польский профессор Веслав Высоцкий в беседе с журналистами прокомментировал слова руководителя парламентской фракции партии «Альтернатива для Германии» Александра Гауланда, который назвал заключение пакта Молотова — Риббентропа верным с точки зрения политического реализма шагом. Он обвинил политика в геббельсовской пропаганде и отметил, что в ФРГ всё ещё жив национал-социализм. Высказывания профессора приводит издание Nasz Dziennik.

По мнению Высоцкого, страшно, что немцы позволяют себе говорить так, как оправдывая собственные преступления. Евросоюз, подчеркнул профессор, «поставил не на ту лошадь» и сблизился к Германией, которая не в состоянии покаяться за своё прошлое.

Кроме того, учёный отреагировал на слова депутата, согласно которым глава СССР Иосиф Сталин якобы выиграл столь необходимое время благодаря вышеупомянутому факту.

Это не имеет ничего общего с исторической правдой. Факты таковы, что каждый сторонник тоталитаризма переиначивает историю так, как ему удобно. То, что говорит Гауланд, просто ложь. На такие вещи были способны только Геббельс и коммунистическая пропаганда, которая считала, что если ложь регулярно повторять, она оставит свой след. Мы видим классический пример геббельсовской лжи, — добавил Высоцкий.

Ранее стало известно, что часть польских политиков страдает очевидной русофобией. О причинах этого явления в статье для издания Myśl Polska рассказал член Национального совета по развитию при президенте Польши профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский.

По мнению профессора, таким образом данные политики стараются угодить США. Модзелевский убеждён, что «стратегический союз» США и Польши носит исключительно антироссийский характер.