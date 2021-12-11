МИД Польши: Минск вновь будет использовать мигрантов как оружие против ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко может с начала следующего года вновь обратиться к тактике использования нелегальных мигрантов «в качестве оружия» против европейских государств. Санкции, введённые против Минска, остановили эти действия, но белорусский лидер занимается поиском новых путей, заявил заместитель главы МИД Польши Павел Яблоньский в интервью газете Australian Financial Review.

Санкции остановили это. Но это не означает, что он (Лукашенко. — NEWS.ru) не занимается активным поиском новых путей, — заявил замминистра.

По словам Яблоньского, теперь нелегальных мигрантов будут использовать в качестве оружия во многих точках мира.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС начался в мае после того, как Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов в ответ на обострение отношений с Западом.

Впоследствии на белорусско-польской границе скопилось несколько тысяч мигрантов с Ближнего Востока в надежде попасть в государства Европы. Польские силовики были вынуждены пресекать их периодические попытки штурмовать кордон.

Белоруссия неоднократно отвергала обвинения представителей западных стран в создании миграционного кризиса у границ ЕС. В Минске утверждали, что Польша всячески способствует нагнетанию ситуации на границе с Белоруссией и насильно выдворяет беженцев на белорусскую территорию. Лукашенко пообещал, что Белоруссия постарается решить проблему беженцев на границе с Польшей до конца этого года.

Ранее американское издание Politico обвинило белорусского лидера в ведении «гибридной войны» против Евросоюза с помощью мигрантов. Журналисты назвали Лукашенко «вредителем» и угрозой для Европы.

В начале декабря ЕС ввёл пятый по счёту пакет санкций против Белоруссии. Ограничения коснулись 17 физических лиц и 11 организаций, которые обвиняются в организации миграционного кризиса или в поддержке «политических репрессий».