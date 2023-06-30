В Польше обвинили Германию в подаче знака России Замглавы МИД Польши Мулярчик: Германия отказом от репараций подает пример России

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Заместитель главы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик заявил, что Германия отказывается обсуждать требование Варшавы о репарациях за Вторую мировую войну. Тем самым Москве подается «неприемлемый» знак, отметил он в беседе с порталом wPolityce.

Дипломат выразил сожаление нежеланием Берлина говорить о компенсациях Варшаве. Он считает данный вопрос «чрезвычайно важным с точки зрения международного права». Позиция Берлина по двусторонним отношениям является «маяком» для России, считает Мулярчик.

Потому что, если Россия видит, что Германия не хочет платить военные репарации стране, пострадавшей в результате Второй мировой войны, то это тоже маяк для России. Такое отношение неприемлемо, — сказал дипломат.

Власти Польши много раз высказывали требования к Германии по репарациям. Ей озвучен счет на $1,3 трлн. В Варшаве обещали после получения денег от Берлина, выставить такую же претензию Москве.

Ранее член Совфеда от Крыма Сергей Цеков сказал NEWS.ru, что Варшава не сможет получить репарации за Вторую мировую войну ни от Германии, ни от России. По его словам, у польских властей нет для этого «ни сил, ни ума». Политик подчеркнул, что в ответ ФРГ имеет право потребовать вернуть территории, отошедшие к Польше по итогам разгрома гитлеровцев.