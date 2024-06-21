В Польше недовольны решением США отдать ЗРК Patriot Украине Дуда назвал проблемой решение США отложить поставки ЗРК Patriot из-за Украины

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Зенитный ракетный комплекс Patriot

Анонсированные США задержки поставок систем ПВО Patriot из-за ситуации на Украине станут проблемой для безопасности Польши, заявил в эфире Radio Zet президент страны Анджей Дуда. Он связал принятое Белым домом решение с малым производством вооружений в последнее время.

Это всегда проблема, когда затягиваются поставки, особенно когда мы работаем над модернизацией [армии] и укреплением нашей безопасности, — сказал Дуда.

Он добавил, что союзники по НАТО, включая США и Великобританию, придерживаются обязательств по защите неба над Польшей.

Ранее стало известно, что на Украину будут направлены сотни ракет-перехватчиков к системам противовоздушной обороны NASAMS и Patriot. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, который до этого наотрез отказывался подтвердить достоверность сообщений о готовящейся передаче Украине дополнительных ЗРК.

Политолог Евгений Михайлов считает, что США не захотят рисковать дорогостоящим оборудованием, поэтому не будут передавать Киеву зенитные ракетные комплексы Patriot. Американцы могут только обещать это сделать, но до дела не дойдет. Тем более, чтобы сдержать российское наступление, нужны десятки машин, а это слишком большие траты, подчеркнул эксперт.